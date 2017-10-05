Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Google в Сан-Франциско представила «убийц iPhone» и камеру-клипсу
Новости Сирии
Сирия: удар «Калибрами» нанес существенный урон группировке ИГ около Меядина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: удар «Калибрами» нанес существенный урон группировке ИГ около Меядина

    15:18  5 Октября 2017  /обновлено: 15:37  05 Октября 2017
    694

    Сирия: удар «Калибрами» нанес существенный урон группировке ИГ около Меядина

    Москва, 5 октября. Ракетный удар РФ нанес группировке террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе города Меядин существенный урон. Как сообщает министерство обороны РФ, террористы понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как сообщили в Минобороны, были выпущены 10 ракет. Пуски производились двумя залпами из подводного положения. По словам официального представителя российского военного ведомства, контроль подтвердил уничтожение всех целей.

    «Группировке ИГИЛ1 в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон, как в живой силе, так и технике», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Напомним, днем в четверг стало известно, что подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» произвели два залпа крылатыми ракетами «Калибр» по формированиям и базам террористической группировки ИГ1.

    Сирия: удар «Калибрами» нанес существенный урон группировке ИГ около Меядина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84227

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107367

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29979

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44624

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26130
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        411
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        450
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        1026