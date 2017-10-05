Сирия: удар «Калибрами» нанес существенный урон группировке ИГ около Меядина

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Москва, 5 октября. Ракетный удар РФ нанес группировке террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в районе города Меядин существенный урон. Как сообщает министерство обороны РФ, террористы понесли значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщили в Минобороны, были выпущены 10 ракет. Пуски производились двумя залпами из подводного положения. По словам официального представителя российского военного ведомства, контроль подтвердил уничтожение всех целей.

«Группировке ИГИЛ1 в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон, как в живой силе, так и технике», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, днем в четверг стало известно, что подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» произвели два залпа крылатыми ракетами «Калибр» по формированиям и базам террористической группировки ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.