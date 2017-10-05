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«Хезболла» считает, что победа в Сирии над террористами изменит облик региона
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    «Хезболла» считает, что победа в Сирии над террористами изменит облик региона

    15:15  5 Октября 2017
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    «Хезболла» считает, что победа в Сирии над террористами изменит облик региона

    Хермель, 5 октября. Представитель ливанского движения «Хезболла» Хашем Сафи-эд-Дин считает, что победа армии Сирии и ее союзников над террористами изменит облик Ближнего Востока.

    Во время своего выступления в населенном пункте Хермель в долине Бекаа Сафи-эд-Дин отметил, что «партнеры», которые финансировали террористические организации и поставляли им оружие, подстрекали к действиям и поддерживали в политической и информационной сферах потерпели полный крах.

    Представитель ливанского движения подчеркнул, что силы сопротивления готовы защищать свою родину и противостоять всем попыткам установить гегемонию в ближневосточном регионе.

    «Хезболла» считает, что победа в Сирии над террористами изменит облик региона

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #ливан #хашем сафи-эд-дин
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