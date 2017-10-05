Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре
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Москва, 5 октября. Российские подлодки, находясь в акватории Средиземного моря, нанесли ракетные удары по террористам ИГ1 в Сирии, заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что залповые удары были нанесены ракетами «Калибр».
«Удары по террористам в Сирии были нанесены для поддержки наступательных действий правительственных войск в Дейр эз-Зоре», — добавили в министерстве.
Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
1 Организация запрещена на территории РФ.