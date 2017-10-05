Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

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Москва, 5 октября. Российские подлодки, находясь в акватории Средиземного моря, нанесли ракетные удары по террористам ИГ1 в Сирии, заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что залповые удары были нанесены ракетами «Калибр».

«Удары по террористам в Сирии были нанесены для поддержки наступательных действий правительственных войск в Дейр эз-Зоре», — добавили в министерстве.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.