Сбербанк предоставит облачные сервисы Microsoft своим клиентам в России

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Москва, 5 октября. Сбербанк заключил соглашение с американской корпорацией Microsoft по распространению ее облачных сервисов среди российских компаний.

На сегодняшний день банк готов предложить своим клиентам около 80 продуктов Microsoft, среди которых есть сервисы по распознаванию лиц, сервисы по упорядочиванию данных, а также сервисы по мониторингу и защите информации. Представители финансовой организации полагают, что данными услугами воспользуются не меньше 1,4 млн российских компаний.