Король Саудовской Аравии на переговорах с Путиным призвал решить сирийский кризис мирным путем
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Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил о мирном решении кризиса в Сирии в соответствии с решениями «Женевы-1» и резолюцией Совета безопасности ООН 2254.
Ситуация в этой арабской стране должна быть урегулирована политическим путем, гарантирующем безопасность и стабильность, подчеркнул он. Кроме того, король особо подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии.
«Нужно найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности и стабильности, сохранение единства и территориальной целостности Сирии», — сказал монарх.