Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Google в Сан-Франциско представила «убийц iPhone» и камеру-клипсу
Новости Сирии
Король Саудовской Аравии на переговорах с Путиным призвал решить сирийский кризис мирным путем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Король Саудовской Аравии на переговорах с Путиным призвал решить сирийский кризис мирным путем

    15:06  5 Октября 2017
    218

    Король Саудовской Аравии на переговорах с Путиным призвал решить сирийский кризис мирным путем

    Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил о мирном решении кризиса в Сирии в соответствии с решениями «Женевы-1» и резолюцией Совета безопасности ООН 2254.

    Ситуация в этой арабской стране должна быть урегулирована политическим путем, гарантирующем безопасность и стабильность, подчеркнул он. Кроме того, король особо подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии.

    «Нужно найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности и стабильности, сохранение единства и территориальной целостности Сирии», — сказал монарх.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #москва #переговоры #король саудовской аравии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84229

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107367

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29979

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44624

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26132
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        428
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        452
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        1030