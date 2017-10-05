Глава ДНР рассказал, что поможет урегулировать конфликт в Донбассе

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Донецк, 5 октября. Урегулирование конфликта в Донбассе невозможно до тех пор, пока Киев не признает, что ведет войну с собственным народом. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«До тех пор, пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет. И мы прекрасно понимаем, почему Киев не хочет признавать нас стороной конфликта и идти на переговоры с нами», — заявил Захарченко в комментарии РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевает на год особый статус региона. В документе указывается, что Донецкая и Луганская народные республики «являются нелегитимными» и не обладают «никакими территориальными правами», передает «Вечерняя Москва».

Читайте биографию Александра Захарченко на сайте «Свободная пресса».