Три спецназовца США погибли во время обстрела боевиков в Нигере

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Ниамей, 5 октября. В результате обстрела со стороны боевиков трое американских спецназовцев погибли, еще двое получили ранения.

Инцидент произошел во время патрулирования совместного отряда Вооруженных сил США и военнослужащих Нигера, пишет агентство «Ридус». Во время массированного обстрела трое спецназовцев США погибли на месте, двое бойцов подразделения специального назначения получили ранения.

Отмечается, что американские военнослужащие занимаются подготовкой солдат Нигера, которые воюют с экстремистами на территории страны. В известность о случившимся, сообщает источник, поставлен президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Агентство «URA.ru» отметило, что нападение произошло на юго-западе Нигера на границе с Мали.