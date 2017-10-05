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ДНР: сотрудник СБУ передал Донецку информацию о диверсантах в Донбассе
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    ДНР: сотрудник СБУ передал Донецку информацию о диверсантах в Донбассе

    15:30  5 Октября 2017
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    ДНР: сотрудник СБУ передал Донецку информацию о диверсантах в Донбассе

    Донецк, 5 октября. В МГБ ДНР заявили о переходе на сторону ополчения человека, который представился подполковником СБУ, в его распоряжении находились тысячи документов о деятельности украинской спецслужбы в отношении Донбасса.

    В министерстве госбезопасности ДНР на брифинге сообщили о переходе на сторону республики начальника подразделения шифровальной связи СБУ. При себе мужчина имел множество документов, затрагивающих деятельность  украинских диверсантов в Донбассе. 

     

    «Со стороны СБУ есть непосредственное участие в этом — подготовка, финансирование этой деятельности. ДРГ, они присутствуют на территории республики… Взаимодействие СБУ с иностранными спецслужбами присутствует», — сказал выходец из Украины. 

    Напомним, что Киев инициировал военную операцию на востоке Украины после того как Донбасс не признал легитимной пришедшую путем госпереворота новую власть. В Организации Объединенных Наций заявляют, что жертвами украинского конфликта стали свыше 10 тысяч человек, ситуация на прифронтовой линии не улучшается — обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.

    Автор: Ирина Селезнева
    #днр #донбасс #украина #сбу
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