Минобороны РФ рассказало об особенностях конфликта в Сирии

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Кубинка, 5 октября. Главной особенностью вооруженного конфликта в Сирии стала широкая практика применения самодельных и неизвлекаемых боеприпасов. Такое заявление сделал в четверг начальник Международного противоминного центра ВС РФ Игорь Михайлик.

«Специфика вооруженного конфликта в Сирии представлена повсеместным полупромышленным изготовлением самодельных боеприпасов террористическими группировками, а также их активным применением, в частности для ведения боевых действий в городских условиях», — отметил он.

По словам Михалика, чаще всего боевики используют фугасы, а также взрывные устройства, собранные из баллонов, которые террористы применяют в качестве реактивных снарядов.