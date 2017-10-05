ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения Boeing-777

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Донецк, 5 октября. Представители Нидерландов получили от Донецкой народной республики останки погибших и обломки самолета MН17, найденные недавно на месте крушения воздушного судна.

«Передача завершилась», — рассказал в четверг журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что США никогда не раскроют данные о крушении малазийского Boeing, которые противоречат версии об ответственности ополченцев Донбасса.





