Путин о переговорах с королем Саудовской Аравии: Очень содержательная беседа

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Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин сделал заявление по итогам переговоров с королем Саудовской Аравии.

По словам главы государства, беседа была содержательной и предметной, поднимались темы двусторонних отношений и ситуации в регионе. Путин добавил, что визит саудовского монарха прибавит мощный импульс развитию межгосударственных отношений.

«Это была очень содержательная беседа, предметная и очень доверительная», — цитирует агентство РИА Новости слова президента России.

Напомним, что саудовский король накануне прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Самолет монарха приземлился в столичном аэропорту «Внуково».