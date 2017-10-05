Литвинова намерена судиться со СМИ из-за слухов о ее свадьбе с Земфирой

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Москва, 5 октября. Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова расстроилась из-за лживых публикаций в СМИ о своей свадьбе с певицей Земфирой. Литвинова намерена в судебном порядке наказать авторов материалов, сообщил представитель актрисы агентству РИА Новости.

В четверг, 5 октября, телеграм-канал Mash распространил слухи о том, что Рената Литвинова и Земфира Рамазанова поженились во время отдыха в Стокгольме. Никаких официальных доказательств предоставлено не было. Отметим, что слухи о свадьбе знаменитостей неоднократно появлялись в СМИ, начиная с 2009 года.

«Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь», — рассказал представитель Литвиновой.

Напомним, что на территории Швеции однополые браки разрешены.

