«Рады за украинцев»: жителей Донецка спросили, завидуют ли они безвизу с ЕС

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Донецк, 5 октября. Журналисты поинтересовались у жителей Донецка, завидуют ли они гражданам Украины, которые по заявлению президента Петра Порошенко, могут с легкостью отправиться в ЕС, чтобы «выпить чашечку кофе».

Большинство респондентов заявили, что им безразличен безвизовый режим между Украиной и ЕС, а также усомнились в том, что украинцы могут себе позволить поездку в ЕС.

«Мне все равно. Пусть мы немного ограничены в выезде за границу по сравнению с украинцами, но это ничуть не ухудшает нашу жизнь. Честно – я рада за украинцев, они очень долго добивались этого, но считаю, что мы ничем не хуже, наша жизнь ничем не хуже», — заявила жительница ДНР.

«Лететь в ЕС, чтобы просто попить кофе - это слишком дорого. Не каждый украинец может себе это позволить», — отметил один из участников опроса.

Жители Донецка также отметили, что безвизовый режим не дает гражданам Украины право на обучение и трудовую деятельность в странах ЕС, передает «ПолитНавигатор».

В начале июня в Закарпатской области состоялась торжественная церемония по случаю введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Президент Украины Петр Порошенко ключом открыл дверь в форме украинского паспорта на украинско-словацкой границе. Ему навстречу вышел президент Словакии Андрей Киска, после чего Петр Порошенко заявил, что благодаря безвизу каждый украинец может выпить кофе в Братиславе, или отправиться в Вену, чтобы посетить оперу.