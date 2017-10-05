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Сирия, 5 октября. Курды проводят принудительную мобилизацию в Хасаке. Боевики захватили фармацевтическую фабрику в Восточной Гуте Дамаска. РФ нанесла удары по ИГ1 близ города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре ракетами «Калибр», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по опорным пунктам ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли фармацевтическую фабрику на северо-востоке Дамаска; сбросили бочковые бомбы на позиции «Нусры»***в районе города Бейт Джинн в Западной Гуте; провела артобстрел аппозиций ИГ близ Аль-Маядина юго-восточнее Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: потеряло трех террористов ИГ во время установки мины в городе Хавиджа в провинции Киркук в Ираке; напало на КПП ВС Ирака к югу от Багдада; подверглось ударам российских ракет «Калибр» в районе Аль-Маядина в провинции Дейр эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла позиции САА в районе высоты Таль Карин в южной части провинции Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку САА близ населенного пункта Хош Ад-Давахира в Восточной Гуте.

Курды: обнаружили партию боеприпасов в городе Ракка; проводят принудительную мобилизацию населения в Хасаке.

Международная коалиция: совершает боевые вылеты в Ракке.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты разворачиваются жестокие бои между радикалами исламистских группировок и 105-й бригадой Сирийской арабской армии (САА). Как передает военный источник в сети Twitter (almidanco), в ходе последних столкновений боевикам удалось немного продвинуться на территории оазиса и захватить фармацевтическую фабрику. Кроме того, по данным оппозиционного Twitter-канала (QalaatAlMudiq), вблизи населенного пункта Хош Ад-Давахира исламистам антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам» удалось отразить атаку правительственных подразделений.

Тем временем в Западной Гуте недалеко от города Бейт Джинн, находящегося под контролем коалиции «Тахрир Аш-Шам», вертолеты сирийских ВВС сбросили бочковые бомбы на опорные пункты радикалов, сообщает источник на своей странице в соцсети Facebook (MAZEN.ALSHAMEI). Сведения о нанесенном «Джебхат Ан-Нусре» уроне не оглашались.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские войска и российские ВКС продолжают освободительную операцию в провинции Дейр эз-Зор, продвигаясь на юго-восток от столицы провинции. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (VivaRevolt), впервые с 2012 года части Сирийской арабской армии (САА) и ее союзники подошли достаточно близко к городу Аль-Маядин, чтобы нанести артиллерийские удары по укрепленным пунктам ИГИЛовцев. Напомним, прикрытие с воздуха объединенным силам оказывают российские военные самолеты.

Кроме того, российские подводные лодки выпустили десять ракет «Калибр» по военным объектам «Исламского государства»1, расположенным недалеко от Аль-Маядина. Как сообщают представители Минобороны РФ, в результате ударов боевики понесли значительные потери. Более точные данные в настоящий момент выясняются.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (SRNN2011) сообщает о новых боестолкновениях между радикалами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» и правительственной армией в южной части региона. Исламисты провели артиллерийский обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе высоты Таль Карин. На данный момент никакой информации о потерях со стороны войск САР не поступало. Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда после встречи между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов, прошедшей в Гамбурге, установился режим прекращения огня между правительственным силами и боевиками так называемой «умеренной оппозиции». Однако «Джебхат Ан-Нусра»1 в их число не входит.

Провинция Ракка

В административном центре провинции продолжаются вооруженные стычки между Демократическими силами Сирии **** (SDF) и радикалами террористической группировки «Исламское государство». Как передает военный источник в Twitter (SciOfDiscontent), курдские войска обнаружили на недавно захваченных территориях партию боеприпасов, состоящую преимущественно из самодельных взрывных устройств.

Авиация антитеррористического альянса тем временем нанесла еще серию авиаударов по опорным пунктам ИГИЛовцев. Данные о потерях со стороны ИГ и пострадавших среди мирных жителей в данный момент уточняются.

Провинция Хасака

Twitter-канал (khfafesh) сообщает о том, что курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) в очередной раз произвели аресты молодых людей в регионе. Таким образом, курдские подразделения продолжают проводить принудительную мобилизацию населения.

Между тем поступают неподтвержденные сообщения о том, что под контроль Сирийской демократической армии**** (SDF) перешел населенный пункт Маркада, расположенный на линии разграничения сил ИГИЛ1 и курдов в южной части Хасаки. Об этом сообщает военный источник в Twitter (markito0171). Напомним, практически все территории провинции занимают «демократические силы».

Ирак

Информационный портал Al Aan fm сообщает о том, что на одной из улиц города Хавиджа, освобожденного накануне, три террориста «Исламского государства» были убиты в результате взрыва мины. Напомним, Хавиджа была зачищена от боевиков террористической группировки за две недели. По информации военных источников AMN, вооруженные силы Ирака совместно с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» продолжают разминирование территорий.

Тем временем к югу от Багдада неизвестные боевики напали на контрольно-пропускной пункт ВС Ирака, в результате чего был убит один из сотрудников службы безопасности, еще двое получили ранения. Предполагается, что ответственность за атаку лежит на ИГИЛовцах, однако официально террористическая группировка пока не взяла на себя вину за произошедшее.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)