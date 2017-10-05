Реинтеграция и особый статус Донбасса: Порошенко ставит крест на «Минске-2»

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Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении и внести в него правки, изъяв из него упоминание о минских соглашениях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накануне президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о реинтеграции Донбасса. Заметим, что документ определен украинским лидером как «неотложный». Россия названа в законопроекте «агрессором».

Кроме того, в документе, который внес Порошенко, есть упоминание о минских соглашениях. Так, статья седьмая закрепляет как приоритет «пункты по безопасности» минских соглашений, реализация которых должна стать условием для политического урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

«Минск» раздора

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал критику Рады в адрес законопроекта Порошенко.

«На самом деле тут все логично. Обратите внимание, что проект продления закона «об особом статусе» шел в одном пакете с «законом о реинтеграции», который фактически выводит Украину из минского процесса. Несмотря на то, что закон этот никогда не работал (там есть хитрая формулировка о том, что особый статус начнет действовать только после выборов), он, несомненно, мозолил глаза многим киевским политикам. 18 октября истекает срок его действия (точнее, бездействия), нужно было что-то решать: продлевать его или нет. Минский процесс требовал его продления, этого от Киева требовали и на Западе», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, на Западе тоже недовольны тем, что закон не работает, и это тормозит минский процесс. Предлагались разные варианты решения ситуации: та же формула Штайнмайера, которая вводила особый статус на временной основе до проведения выборов. Но Киев эту формулу фактически отверг. Но пока закон формально действовал, это давало Киеву возможность тянуть время в плане выполнения обязательств. Нынешний «Закон о реинтеграции» по факту и так прекращает его действие: как-то не сочетаются его формулировки про «оккупированные территории», «марионеточные администрации» и так далее с каким-либо «особым статусом».