Ирак предложил курдскому ополчению войти в состав армии страны

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Багдад, 5 октября. Премьер-министр Хайдер аль-Абади предложил курдам пешмерга вступить в армию Ирака.

Ранее сообщалось, что премьер Ирака аль-Абади получил от парламента в Багдаде право на ввод войск на территорию курдской автономии, в частности — в провинцию Киркук, которая уже более трех лет находится под контролем военизированного формирования пешмерга. По мнению экспертов Киркук содержит до 60 процентов всех запасов нефти Ирака.

«Мы уважаем амбиции курдов, но власть федерального правительства должна распространяться на все региона Ирака. Я прошу курдов пешмерга сотрудничать с ВС Ирака, как это было в Мосуле», - заявил премьер-министр аль-Абади.

Отмечается, что после референдума о независимости Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года, Ирак и Иран разметили войска на границах курдской автономии.