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Украина
Польша пообещала прекратить закупки угля в ЛДНР после жалобы Украины
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    Польша пообещала прекратить закупки угля в ЛДНР после жалобы Украины

    15:49  5 Октября 2017
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    Польша обещала перестать покупать уголь из Донбасса, пока Украина покупает у США

    Киев, 5 октября. Польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский заверил Киев, что поставки угля в Польшу из Донбасса будут запрещены. Впрочем, как отмечает его украинский коллега Игорь Насалик, далеко не только Польша пользуется возможностью закупки угля из Донбасса в обход украинского транзита.

    Напомним, ранее Тхужевский признал, что в Польшу попало около 11 тысяч тонн угля — столько, по его словам, в течение суток потребляет один энергоблок теплоэлектростанции. Насалик назвал такую ситуацию «не партнерской».

    «Мы покупаем антрацит в США из африканских стран, а Польша – у наших оккупированных территорий, — обиженно заявил Насалик. — Это не совсем по-партнерски, и мы надеемся, что правительство Польши отреагирует на эту ситуацию».

    Польша обещала перестать покупать уголь из Донбасса, пока Украина покупает у США

    Украинский министр убежден, что и другие европейские страны покупают уголь в ДНР и ЛНР — на терртитории Донбасса, однако пока что за руку поймать никого не удается. Как можно понять, на западных границах Украины сложилась парадоксальная экономическая ситуация — с одной стороны, как утверждают польские журналисты из Dziennik Gazeta Prawna, Польша покупает уголь из Донбасса с территории России (уголь из Луганска нельзя покупать, поскольку он под санкциями – но если очень хочется, то можно покупать российский уголь, пусть и добытый в Луганске).

    С другой стороны, Украина покупает у Европы газ – «европейский», но добытый в России; пройдя через европейскую газотранспортную систему, российский газ волшебным образом меняется и перестает быть запретным для украинских потребителей.

    Польша обещала перестать покупать уголь из Донбасса, пока Украина покупает у США

    Автор: Валентин Мелков
    #насалик
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