Мосгорсуд направил дело главы штаба Навального в Нижний Новгород

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Москва, 5 октября. Глава штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков освобожден из-под ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, под арестом он провел три дня. В Мосгорсуде также уточнили, что дело по подсудности Волкова будет направлено суд Нижнего Новгорода, уточняет РИА Новости.

Напомним, Волков был арестован на 20 суток за призывы к участию в запрещенной акции в Нижнем Новгороде. Решение об аресте за повторное нарушение им порядка проведения митинга вынес Симоновский суд столицы.



