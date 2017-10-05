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Украина
«Закройте рот»: депутат Рады отчитал заступившуюся за жителей Донбасса Савченко
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    «Закройте рот»: депутат Рады отчитал заступившуюся за жителей Донбасса Савченко

    15:02  5 Октября 2017
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    «Закройте рот»: депутат Рады отчитал заступившуюся за жителей Донбасса Савченко

    Киев, 5 октября. Нардеп от «Народного фронта» Юрий Береза и внефракционный депутат Надежда Савченко поссорились прямо в ходе заседания парламентского комитета нацбезопасности и обороны.  

    Так, во время обсуждения законопроектов о реинтеграции Донбасса, внесенных в Верховную Раду, Савченко выступила с призывом «не делать врагов народа из тех, кто воюет на Донбассе».

    По ее словам, украинским властям следует определиться, мстить друг другу до конца жизни, либо сделать Украину единой и неделимой. Она напомнила, что во времена СССР существовало понятие «враги народа».

    «Ими были названы наши воины УПА1 на длинных 70 лет, — пояснила Савченко. — Вы сейчас делаете ту же историческую ошибку. Как бы вы ни относились к тем, кто сейчас воюет в Донбассе».

    Член комитета Юрий Береза очень резко отреагировал на эту реплику. Он призвал Савченко перестать «заниматься пропагандой».

    «Вы вообще-то в украинском парламенте, подумайте, что вы несете», — выкрикнул чиновник.

    На это Савченко заявила, что представляет ту часть украинских граждан, которые поддержали ее на выборах.

    Услышав это, Береза попросил своего оппонента замолчать.

    «Какую часть? Та, что убивает украинцев? Закройте рот в конце концов», — сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны не стал рекомендовать украинскому парламенту принимать президентский законопроект, продлевающий на год особый статус территорий ДНР и ЛНР.

     Украинская повстанческая армия — организация, запрещенная на территории РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #украина #савченко #рада
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