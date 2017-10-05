Рада запретила гастроли «угрожающих нацбезопасности» артистов из России

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Киев, 5 октября. Украинские парламентарии обязали организаторов мероприятий консультироваться с СБУ по вопросу приглашения тех или иных артистов из России, за законопроект проголосовали 232 депутата Рады.

Организация мероприятий с участием артистов из РФ не запрещается, однако необходимо за 30 дней до концерта подать соответствующий запрос в СБУ. Организаторы обязаны предоставить сведения об артистах, чтобы своевременно узнать, есть ли у российских звезд допуск на территорию Украины.

«Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины», — говорится в тексте документа.

В течение 10 дней спецслужбы обязываются предоставить сведения, при положительном ответе организатор может заключить контракт с артистом. Закон также предполагает, что нельзя исключать появление оснований для недопуска российских звезд на Украину в будущем. При нарушении правовой нормы, устроителям концерта грозит штраф до 100 минимальных окладов.

Напомним, что в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Крым присоединился к России по итогам мартовского референдума, однако Киев не признает результаты народного голосования. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос статуса полуострова давно закрыт и пересмотру не подлежит. Однако украинские власти активно спекулируют на антироссийской риторике и не допускают на территорию Украины артистов, побывавших с концертами в Крыму.