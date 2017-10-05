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32 фуэте Матильды: пермские балерины записали ролик в поддержку ленты Учителя
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    32 фуэте Матильды: пермские балерины записали ролик в поддержку ленты Учителя

    14:13  5 Октября 2017  /обновлено: 14:17  05 Октября 2017
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    32 фуэте Матильды: пермские балерины записали ролик в поддержку ленты Учителя

    Пермь, 5 октября. Балерины из Перми выпустили ролик в поддержку скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». Видео опубликовала в своем Instagram солистка пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова.

    На записи танцовщицы исполнили 32 фуэте балерины Матильды Кшесинской. По словам Пушвинцевой-Поистоговой, это проект в поддержку киноленты Учителя. «Чтобы его уже наконец показали нам», — написала девушка в комментарии к ролику. 

     

    #МатильдаДа #32фуэте #permballet

    A post shared by Anuta Pushvintseva-Poistogova (@anutapp) on

    Участие в съемках, как отметила балерина, приняли воспитаницы Пермского балетного училища и их художественный руководитель Алексей Мирошниченко. Как уточняет «Ура.ру», он помогал ставить балетные номера и исполнил эпизодическую роль .

    Напомним, премьера фильма «Матильда» состоится в России 26 октября. В Перми его будут показывать только два кинотеатра — «Премьер» и «Киномакс».
     

    Автор: Алексей Громов
    #пермь #матильда #балерины
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