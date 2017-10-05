32 фуэте Матильды: пермские балерины записали ролик в поддержку ленты Учителя

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Пермь, 5 октября. Балерины из Перми выпустили ролик в поддержку скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». Видео опубликовала в своем Instagram солистка пермского театра оперы и балета Анна Пушвинцева-Поистогова.

На записи танцовщицы исполнили 32 фуэте балерины Матильды Кшесинской. По словам Пушвинцевой-Поистоговой, это проект в поддержку киноленты Учителя. «Чтобы его уже наконец показали нам», — написала девушка в комментарии к ролику.

#МатильдаДа #32фуэте #permballet A post shared by Anuta Pushvintseva-Poistogova (@anutapp) on Oct 4, 2017 at 9:35am PDT

Участие в съемках, как отметила балерина, приняли воспитаницы Пермского балетного училища и их художественный руководитель Алексей Мирошниченко. Как уточняет «Ура.ру», он помогал ставить балетные номера и исполнил эпизодическую роль .

Напомним, премьера фильма «Матильда» состоится в России 26 октября. В Перми его будут показывать только два кинотеатра — «Премьер» и «Киномакс».

