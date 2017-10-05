Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

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Стокгольм, 5 октября. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

Напомним, что на этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевских премий по медицине, физике, химии.

Размер вознаграждения составляет 9 млн шведских крон.

В прошлом году нобелевская премия по литературе досталась американскому музыканту Бобу Дилану.