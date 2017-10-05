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Украина
События в Каталонии заставят мир изменить отношение к Крыму и Донбассу — украинский политолог
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    События в Каталонии заставят мир изменить отношение к Крыму и Донбассу — украинский политолог

    15:28  5 Октября 2017
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    События в Каталонии заставят мир изменить отношение к Крыму и Донбассу — украинский политолог

    Киев, 5 октября. По мнению известного киевского журналиста Виталия Портникова, ситуация с автономными регионами в мире сейчас такова, что международное сообщество может согласиться на признание Крыма или Донбасса в качестве суверенных государств. В мире развиваются процессы суверенизации автономий — что наглядно демонстрирует ситуация с Каталонией, где референдум о независимости пришлось подавлять силами полиции.

    События в Каталонии заставят мир изменить отношение к Крыму и Донбассу — украинский политолог

    «Мы игнорируем многие реалии, которые происходят в современном мире и о которых нужно говорить. И на законодательном уровне на это нужно отвечать, — уверен Портников. — То, что сегодня происходит с Каталонской автономией в Испании, может изменить международное право таким образом, что закроет тот коридор возможностей, который у нас, в принципе, есть по реинтеграции Крыма».

    По мнению Портникова, украинская Рада должна оперативно реагировать на изменения в международной обстановке и принять законы, которые бы позволили предотвратить суверенизацию Крыма на международном уровне. Журналист рекомендовал Раде использовать правовое оформление Автономной Республики Крым — однако так, «чтобы вспомнить, что эта автономия, все-таки, создавалась для крымско-татарского народа, а не для абстрактного населения Крыма».

    События в Каталонии заставят мир изменить отношение к Крыму и Донбассу — украинский политолог

    Напомним, президент Порошенко внес на рассмотрение Рады закон о «реинтеграции» не контролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской народной областей. Вызвавший немало критики законопроект предполагает объявление России «страной-агрессором», и фактически повторяет условия минских соглашений — однако выражен в виде внутриукраинского закона.

    Автор: Валентин Меликов
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