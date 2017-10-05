Лариса Шойгу поздравила тувинских учителей с профессиональным праздником

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Москва, 5 октября. Депутат Государственной Думы РФ Лариса Шойгу обратилась с поздравлением к учителям Тувы.

Лариса Шойгу в своем обращении отметила, что учительский путь порой бывает очень непростым, однако остается исключительно важным для каждого человека. Депутат подчеркнула, что именно учителя своим кропотливым трудом формируют будущие поколения нашей страны, преподаватели отдают каждому ученику частичку своего сердца и зажигают в них тягу к знаниям.

Лариса Шойгу особо отметила, что на каждом из учителей лежит огромная ответственность за своих воспитанников, которая обязывает их использовать самые современные методы обучения, демонстрировать высокую эмоциональную устойчивость и быть открытыми всему новому.