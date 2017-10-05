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Москва, 5 октября. Новые российские средства разминирования, а также защита для саперов показали высокий результат в Сирии, заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий во время международной конференции по гуманитарному разминированию.

«Наверное, в средствах защиты мы шагнули достаточно прилично, — заметил Ставицкий на конференции, — и ответственно могу заявить, что, наверное, лидирующую роль заняли. И это доказала Сирия, мы не понесли потерь».

Работавший в Пальмире командир отряда разминирования Валерий Овдиенко констатировал, что при расчистке от взрывчатки центра города использовались новейшие средства защиты сапера, а также инновационные средства поиска, в частности, беспилотники и мобильные робототехнические комплексы. Он обратил особое внимание на многофункциональный комплекс разминирования «Уран-6» и радиолокационный прибор подповерхностного зондирования ОКО-2.