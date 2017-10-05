Додон обсудит с Путиным снятие пошлин с молдавских овощей и фруктов

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Кишинев, 5 октября. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос снятия российских пошлин с молдавских овощей и фруктов.

На своей странице в социальной сети Facebook Додон заявил, что на встрече с российским лидером собирается поднять вопросы снятия таможенных пошлин и расширения списка товаров на российском рынке. Переговоры Путина и Додона пройдут в Сочи на следующей неделе.

Ранее глава Молдавии заявлял о наращивании объемов экспорта фруктов и овощей в Россию. Так, с января по июль 2017 года Молдавия экспортировала более 9 тысяч тонн овощей в страны СНГ, 8,18 тысяч из которых были отправлены в РФ.