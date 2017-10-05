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Украина
Рада призвала бойкотировать ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге
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    Рада призвала бойкотировать ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге

    14:06  5 Октября 2017
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    Рада призвала бойкотировать ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге

    Киев, 5 октября. Депутаты украинской Рады призвали коллег из Межпарламентского союза (МПС) бойкотировать 137-ю ассамблею, намеченную на 14-18 октября в Петербурге, решение поддержали 249 украинских парламентариев.

    Украинская Рада решила бойкотировать очередную сессию Межпарламентского союза в Петербурге и обратилась депутатам других стран. В итоговом документе, который поддержали 249 депутатов, говорится, что мероприятие «запланировано в государстве-нарушителе устава МПС и устава ООН».

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона по-прежнему ждет в северной столице украинских коллег. Сенатор выразила надежду на то, что депутаты Рады не только примут участие в Ассамблее, но и «продемонстрируют готовность к здравому диалогу, конструктивным действиям». Отметим, что в МПС входит 170 стран, союз является одной старейшей международных организаций. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина #рада
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