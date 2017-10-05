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Фильм «Крым» стал лидером сборов за неделю проката
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    Фильм «Крым» стал лидером сборов за неделю проката

    14:18  5 Октября 2017
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    Фильм «Крым» стал лидером сборов за неделю проката

    Москва, 5 октября. Фильм «Крым», который вышел в прокат 28 сентября, стал лидером по сборам, опередив такие картины, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Оно», «Хорошее время» и «Гоголь. Начало».

    Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за неделю в прокате (с 28 сентября по 4 октября) он собрал почти 200 млн рублей. Картину посмотрели около 820 тысяч зрителей.

    Фильм «Крым» был снят на основе реальных событий. В нем рассказывается история любви киевлянки и севастопольца на фоне исторических событий, которые происходили на полуострове в 2014 году.

    Как ранее сообщал ФАН, сами крымчане высоко оценили картину, отметив, что она хорошо отражает происходившие события. Во время премьеры жители Севастополя аплодировали стоя во время финальных титров.

    Фильм «Крым» стал лидером сборов за неделю проката

    Автор: Катерина Михайлиди
    #крым #фильм #прокат
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