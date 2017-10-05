Фильм «Крым» стал лидером сборов за неделю проката

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Москва, 5 октября. Фильм «Крым», который вышел в прокат 28 сентября, стал лидером по сборам, опередив такие картины, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Оно», «Хорошее время» и «Гоголь. Начало».

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за неделю в прокате (с 28 сентября по 4 октября) он собрал почти 200 млн рублей. Картину посмотрели около 820 тысяч зрителей.

Фильм «Крым» был снят на основе реальных событий. В нем рассказывается история любви киевлянки и севастопольца на фоне исторических событий, которые происходили на полуострове в 2014 году.

Как ранее сообщал ФАН, сами крымчане высоко оценили картину, отметив, что она хорошо отражает происходившие события. Во время премьеры жители Севастополя аплодировали стоя во время финальных титров.