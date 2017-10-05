Интернациональная партия России будет участвовать в праймериз «Третьей силы» к выборам-2018

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Москва, 5 октября. Интернациональная партия России (ИПР) будет участвовать в праймериз форума непарламентских партий «Третьей силы» перед выборами в 2018 году, заявил инициатор форума, политолог Андрей Богданов.

В форум «Третья сила» входят порядка 12 политический сил, в частности Монархическая партия, Российская экологическая партия «Зеленые», Коммунистическая партия социальной справедливости, Партия ветеранов России и другие. Теперь к форуму присоединилась и Интернациональная партия России.

«Правление Интернациональной партии России приняло решение, что они участвуют в форуме «Третья сила», они выдвинули кандидата для участия в праймериз — Андрея Гетманова», — цитирует РИА Новости Богданова.

Выборы российского президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.