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Интернациональная партия России будет участвовать в праймериз «Третьей силы» к выборам-2018
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    Интернациональная партия России будет участвовать в праймериз «Третьей силы» к выборам-2018

    14:00  5 Октября 2017
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    Интернациональная партия России будет участвовать в праймериз «Третьей силы» к выборам-2018

    Москва, 5 октября. Интернациональная партия России (ИПР) будет участвовать в праймериз форума непарламентских партий «Третьей силы» перед выборами в 2018 году, заявил инициатор форума, политолог Андрей Богданов.

    В форум «Третья сила» входят порядка 12 политический сил, в частности Монархическая партия, Российская экологическая партия «Зеленые», Коммунистическая партия социальной справедливости, Партия ветеранов России и другие. Теперь к форуму присоединилась и Интернациональная партия России.

    «Правление Интернациональной партии России приняло решение, что они участвуют в форуме «Третья сила», они выдвинули кандидата для участия в праймериз — Андрея Гетманова», — цитирует РИА Новости Богданова.

    Выборы российского президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #праймериз #выборы-2018 #третья сила #интернациональная партия россии
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