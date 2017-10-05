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Встреча Путина и короля Саудовской Аравии проходит в Кремле
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    Встреча Путина и короля Саудовской Аравии проходит в Кремле

    13:48  5 Октября 2017  /обновлено: 13:50  05 Октября 2017
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    Встреча Путина и короля Саудовской Аравии проходит в Кремле

    Москва, 5 октября. Церемония встречи короля Судовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, который прибыл в Россию с официальным визитом, прошла в Кремле. Приветствовала саудовского монарха рота почетного караула, президент РФ Владимир Путин встретил его в в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Лидеры двух государств обменялись рукопожатием.

    После официальной церемонии встречи король Саудовской Аравии вместе с Путиным направился в Зеленую гостиную для проведения переговоров. Беседа проходит в узком составе, представители СМИ на ней не присутствуют.

    С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Минобороны Сергей Шойгу. От Саудовской Аравии на встрече присутствуют государственный министр Мусаид аль-Айбан, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр, а также министр энергетики Халед аль-Фалех.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин
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