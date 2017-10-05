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Тартус: беспилотная подлодка «Галтель» обследует дно около базы ВМФ РФ в Сирии
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    Тартус: беспилотная подлодка «Галтель» обследует дно около базы ВМФ РФ в Сирии

    13:54  5 Октября 2017
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    Тартус: беспилотная подлодка «Галтель» обследует дно около базы ВМФ РФ в Сирии

    Тартус, 5 октября. Беспилотный подводный аппарат ищет на дне у побережья Сирии мины и другие взрывные устройства.

    В сирийском Тартусе проходит испытания беспилотный подводный аппарат «Галтель», который был создан в Институте проблем морских технологий дальневосточного отделения РАН, сообщают разработчики подлодки. Беспилотник обследует дно около базы ВМФ РФ на предмет наличия мин, а также проверяет корпуса кораблей.

    Отмечается, что за 12 часов подлодка способна обследовать до четырех квадратных километров дна, при этом беспилотник с запасом хода в 100 километров сам выбирает маршрут, ориентируется под водой при помощи гидролокатора и поддерживает связь с оператором на борту противодиверсионного катера «Грачонок», сообщает «Утро.ру».

    Тартус: беспилотная подлодка «Галтель» обследует дно около базы ВМФ РФ в Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вмф рф #тартус #подлодка
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