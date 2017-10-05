Путин о визите короля Саудовской Аравии в Россию: Это знаковое событие

В Избранное

Москва, 5 октября. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию послужит толчком для развития двусторонних отношений между двумя государствами. Соответствующее мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных отношений», — отметил российский лидер в ходе беседы в узком составе.

Путин акцентировал внимание на том, что визит короля в Россию является первым в истории отношений двух стран.

«Уже само по себе это очень знаковое событие», — добавил глава российского государства.

Отметим, что после официальной церемонии встречи король Саудовской Аравии вместе с Путиным направился в Зеленую гостиную для проведения переговоров. Беседа проходит в узком составе, представители СМИ на ней не присутствуют.