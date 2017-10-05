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Политика
Путин о визите короля Саудовской Аравии в Россию: Это знаковое событие
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    Путин о визите короля Саудовской Аравии в Россию: Это знаковое событие

    13:55  5 Октября 2017
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    Путин о визите короля Саудовской Аравии в Россию: Это знаковое событие

    Москва, 5 октября. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию послужит толчком для развития двусторонних отношений между двумя государствами. Соответствующее мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

    «Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных отношений», — отметил российский лидер в ходе беседы в узком составе.

    Путин акцентировал внимание на том, что визит короля в Россию является первым в истории отношений двух стран.

    «Уже само по себе это очень знаковое событие», — добавил глава российского государства.

    Отметим, что после официальной церемонии встречи король Саудовской Аравии вместе с Путиным направился в Зеленую гостиную для проведения переговоров. Беседа проходит в узком составе, представители СМИ на ней не присутствуют.

    Путин о визите короля Саудовской Аравии в Россию: Это знаковое событие

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #саудовская аравия
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