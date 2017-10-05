Житель Севастополя разгромил памятник «Небесной сотне» около киевского Майдана

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Киев, 5 октября. Киевские правоохранители задержали мужчину, который разбил мраморные плиты памятника героям «Небесной сотни» около киевского Майдана Незалежности. Уничтожение памятника в Киеве назвали «злодейским актом открытого антигосударственного вандализма».

Как написал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, задержанный оказался жителем Севастополя 1974 года рождения, который приехал в Киев минувшей ночью.

«В настоящий момент он находится в отделе полиции, где следствие выясняет все обстоятельства его пребывания в Киеве и будет принято решение о его привлечении к уголовной ответственности», — объявил Шкиряк.

Как сообщили украинским СМИ полицейские, задержанный оказался уроженцем Луганской области, который в последнее время жил в Крыму. Ему инкриминируется уголовное правонарушение по статье за «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по такой статье — три года лишения свободы.