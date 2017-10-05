ДНР: Киев готовит провокации, чтобы сорвать продление особого статуса Донбасса

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Донецк, 5 октября. Украинские силовики планируют устроить масштабные провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

По его словам, главное управление разведки Минобороны Украины планирует спровоцировать крупные боевые столкновения на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы помешать принятию закона об особом статусе Донбасса.

«ГУР ВСУ планирует спровоцировать крупные боевые столкновения на линии соприкосновения. Таким образом, киевский режим хочет получить политическое обоснование для провала голосования в Раде по продлению особого статуса Донбасса», — отметил Захарченко.

Он также добавил, что ВСУ устроят провокации на линии соприкосновения в Донбассе, ответственность за которые будет возложена на ДНР, благодаря чему у депутатов Рады появится предлог для того, чтобы не продлевать действие закона об особом статусе Донбасса.

Ранее Александр Захарченко заявил, что выборы президента Украины, которые запланированы на 2019 год, на территории Донецкой народной республики проводиться не будут, передает URA.RU.