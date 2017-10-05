Закон о реинтеграции Донбасса — требование безоговорочной капитуляции. Колонка Олега Денежки

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После многолетних плясок вокруг минских договоренностей Киев «разродился» законодательной инициативой. Беременность у слонов продолжается 22 месяца, почти два года, но наши маленькие украинские партнеры перещеголяли даже их. Но у украинцев, наконец, получилось. Буквально за месяц до истечения срока действия закона об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», Киев, не без помощи заокеанских «друзей», испек пирожок. Кондитерское правительство Порошенко предложило на рассмотрение парламента Украины новый закон-рецепт «что делать с Донбассом».

Из Вашингтона шлют в Киев телеграммы: «мысленно мы с вами зпт принимайте срочно тчк мы поддержим на международном уровне тчк». Из Киева отвечают: «лучше деньгами тчк». Но, видимо, примут и без денег, как и без них, чисто за улыбку, уже третий год оптом «распродают» страну и ее народ. Новый вид сделки: есть финансовая, есть бартер, а есть «за красивые глаза».

Закон рассматривают на парламентской сессии 5 октября, а прежний закон о статусе ДНР и ЛНР истекает 18 октября, то есть, принять вовремя не успеют. В принципе, вынашивали долго, но все равно опоздали. Но вся штука именно в том, что успевать им и не нужно было. Замысел в другом.

Новый закон носит гордое неофициальное название: «О реинтеграции Донбасса». То есть, о возвращении. Прямо реконкиста какая-то, о которой я писал в прошлой свое статье. Позвольте, но если Донбасс возвращают, то значит, Киев признает его утрату? Более того, в нем Россия недвусмысленно признается «агрессором», в законе прописано буквально следующее: «государство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора на временно оккупированных территориях».

А попутно устанавливается право Украины действовать на территории Донбасса силовыми методами по своему усмотрению и право не соблюдать минские договоренности. Что это значит? Об этом чуть ниже.

Официально закон, а точнее пакет из двух законов, называется по-канцелярски скучно и уныло: № 7163 «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и № 7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Но меж этих строчек кипят страсти, надежды киевских властей на скорый реванш и предчувствие нового витка гражданской войны. А это значит, что смысл принятия этого законопроекта вовсе не в том, чтобы изменить прежний статус районов Донбасса, неподконтрольных Киеву, а в том, чтобы официально шантажировать всех: Россию — усилением политического давления через своих друзей на Западе, а уставших от обстрелов жителей Донбасса — эскалацией военных действий. А заодно окончательно похоронить минские договоренности и дать понять, что ни с ДНР, ни с ЛНР Киев разговаривать больше не будет. Только с Москвой.

Изящно и по-особенному опасно. Во всяком случае, не так глупо, как может показаться. Наши политологи, и не только они, стали на все лады высмеивать закон и говорить о невозможности его принятия, то есть трактовали его появление исключительно спешкой окончания действия закона об особом статусе. Новую писульку назвали: «очередной пустышкой». Но это не пустышка. Это не закон вовсе. Это грамота, посланная Кремлю с прозрачным намеком: то, что происходит в Донбассе, — теперь ваша проблема. Вы ее и решайте. А мы не будем. Мы будем воевать. Балканы-2.

Ну, судите сами. Военная операция 1995 года Oluja, в переводе с хорватского — «Буря». Она стала финалом войны Хорватии с Сербией, возобновившейся после перемирия, в ходе которого хорватская армия была перевооружена и обучена с помощью западных стран. Тогда части армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины в 1994 и 1995 гг. провели ряд успешных наступательных операций и, наконец, совершили генеральное наступление в августе против Сербской Краины.

Результатом этой операции стала практическая победа Хорватии в войне против Сербской республики и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии. В итоге существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от ста до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты.

Вот это и есть цель Киева. Повторение операции «Буря». И результат должен быть точно таким же: ликвидация двух донбасских республик и, главное, изменение этнического состава жителей.

Вы скажете: но зачем предупреждать о своих военных планах? Не выгоднее ли все сделать ошеломительно, внезапно и непредсказуемо? Не выгоднее. Киев давно уже потерял военную инициативу, ее уже не вернуть. Американские военные советники на пальцах, но не без труда, думаю, объяснили это украинским кабинетным генералам. О планах возобновления военных действий Киевом не знают разве что крысы в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Республики усиленно готовятся к возобновлению войны. Какая тут внезапность? На дворе не 41-й год, а ВСУ —далеко не вышколенный Вермахт.

Внезапности не будет, как не будет и военной победы. А вот изменение этнического состава — вполне реальная штука. Ее можно добиться бессмысленной, на первый взгляд, бумажкой. И в ней есть даже специальный раздел для этой цели: перечень лиц, подлежащих люстрации.

Согласно разделу, поражению в гражданских правах, возможному судебному преследованию и лишению гражданства, подлежит практически все население ДНР и ЛНР, кроме лиц, сотрудничавших с СБУ, или прошедших службу в ВСУ «на той стороне».

Люстрировать собираются много и со вкусом. Это чиновники и бюджетники, включая учителей и врачей, служивших в государственных учреждениях «на бюджете», военнослужащие армий Донбасса, лица, уличенные в гражданской помощи военным подразделениям, не говоря уже о чиновниках и руководителях ДНР и ЛНР.

Повторюсь, перед нами не проект поправок к уголовному кодексу, то есть четких формулировок, которые могли бы использовать следствие и суд, он не содержит. А это значит, что фактически люстрации можно подвергнуть всех, кто не покинул территории подконтрольной республикам.

Цель закона не в военной победе, она невозможна. Цель — посеять панику и вынудить людей уезжать из Донбасса. Не победить оружием, а изгнать угрозами. Тактика шпаны из подворотни. Но, увы, она может быть эффективна.

Хотя пока с помощью офисного компьютера, бумаги и принтера Киев пытается провести обряд экзорцизма, изгоняя с неподконтрольных ему территорий несуществующий призрак «кремлевского влияния», в самой Украине все складывается не так хорошо, как хотелось бы. Денег нет, да и не предвидится, экономические перспективы в целом невеселые. Запад улыбается, обещает, наставляет и подталкивает к войне, но в материальном плане никак этому не способствует. Время играет против украинских властей.

В это же время «Северный поток» вышел на запланированный объем, планы на «Южный» хоть и законсервированы, но не похоронены, переговоры идут, печальная кончина украинского транзита все ближе, и, в преддверии отключения систем жизнеобеспечения пациента, власти Одессы превентивно объявили о прекращении эксплуатации систем центрального снабжения горячей воды и их демонтаже.

А Владимир Владимирович проводит одну за другой встречи с лидерами других держав. Из последних — визиты в Кремль короля Бахрейна Хамада Бен Исы аль-Халифа и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И пока маленькие украинцы смеются, доказывая, что на их стороне весь прогрессивный мир, а в союзниках России страны третьего мира, в Белом Доме никому не смешно. Им-то ясно: Путин формируют союз стран-поставщиков энергоресурсов. Рынок захлопывается, и скоро совсем другие люди, а не ОПЕК и Вашингтон, будут диктовать там условия.

Кстати, даже простые американцы, далекие от политики, уже чувствуют дуновение ветерка с востока, который может превратится в бурю. Например, ресторан в Вашингтоне предложил посетителям пиццу в честь дня рождения Путина. Она отличается присутствием соленых огурчиков и жгучего перца. Хорошая метафора.

А в польском городе Жешуве неизвестные изрисовали украинское консульство надписями: «Украина — это ОУН-УПА»1 и «Убирайтесь вон!». Кажется, к тому моменту, когда украинцы соберутся заселять этнически чистым элементом зачищенный Донбасс, их самих уже выгонят отовсюду.

Беременность у слонов длится 22 месяца. Но рожают они не мышь.

1 Организация запрещена на территории РФ.