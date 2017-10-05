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Москва, 5 октября. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что уничтожение заглубленного арсенала «Ан-Нусры» приближает ее разгром в Сирии.

Военное ведомство России ранее сообщило, что ВКС РФ уничтожили крупнейший арсенал террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) точным попаданием авиационного боеприпаса повышенной мощности. На складе хранилось вооружение и припасы для ствольной и реактивной артиллерии, пожар продолжался несколько часов до полного выгорания арсенала.

«Лишение террористов боеприпасов и материальной базы является значительным фактором для их скорейшего разгрома на территории Сирии и лишает группировку боеспособности», - подчеркнул Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что судьба группировок террористов была предопределена с началом операции Вооруженных сил России в Сирийской арабской республике, пишут «РИА Новости».

1 Организация запрещена на территории РФ.