Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Школьница попала под колеса Audi на «зебре» в Светлогорске
Весь мир
Уничтожение ВКС РФ крупнейшего арсенала «Джебхат ан-Нусры» ускорит ее разгром в САР — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уничтожение ВКС РФ крупнейшего арсенала «Джебхат ан-Нусры» ускорит ее разгром в САР — эксперт

    13:41  5 Октября 2017
    273

    Уничтожение ВКС РФ крупнейшего арсенала «Джебхат ан-Нусры» ускорит ее разгром в САР — эксперт

    Москва, 5 октября. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что уничтожение заглубленного арсенала «Ан-Нусры» приближает ее разгром в Сирии.

    Военное ведомство России ранее сообщило, что ВКС РФ уничтожили крупнейший арсенал террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) точным попаданием авиационного боеприпаса повышенной мощности. На складе хранилось вооружение и припасы для ствольной и реактивной артиллерии, пожар продолжался несколько часов до полного выгорания арсенала.

    «Лишение террористов боеприпасов и материальной базы является значительным фактором для их скорейшего разгрома на территории Сирии и лишает группировку боеспособности», - подчеркнул Игорь Коротченко.

    Эксперт отметил, что судьба группировок террористов была предопределена с началом операции Вооруженных сил России в Сирийской арабской республике, пишут «РИА Новости».

    Уничтожение ВКС РФ крупнейшего арсенала «Джебхат ан-Нусры» ускорит ее разгром в САР — эксперт

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игорь коротченко #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84120

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107351

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29971

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44613

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26095
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        348
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        976
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        244