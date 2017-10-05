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Украина
Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: Не тем даете по голове
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    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: Не тем даете по голове

    14:00  5 Октября 2017
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    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: Не тем даете по голове

    Киев,5 октября. Неизвестные вандалы минувшей ночью осквернили последний в Одесской области памятник Владимиру Ленину. Фото обезображенного монумента распространил в Сети экс-глава одесской ячейки запрещенного в России националистического движения «Правый сектор»1 Сергей Стерненко.

    «В Одесской области, далеко на юге, последний товарищ Ленин остался без головы», — написал он на своей странице в Facebook. На опубликованном им снимке можно видеть, что у монумента отколоты правая рука и голова.  

    Новость об обезглавливании последнего Ленина в Одесской области вызывала противоречивую реакцию в соцсетях. Так, многие подписчики Стерненко обрадовались произошедшему.

    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: «не тем даете по голове»

    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: «не тем даете по голове»

    Однако нашлись и те, кто заметил, что в текущем положении дел на Украине виноват совсем не Ленин.

    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: «не тем даете по голове»

    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: «не тем даете по голове»
    Многие украинцы с сарказмом отметили, что теперь, конечно, все «изменится к лучшему».

     

    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: «не тем даете по голове»

    Украинцы осудили осквернение последнего Ленина под Одессой: «не тем даете по голове»

    Напомним, закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с мая 2015 года. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #памятник #вандалы #украина #одесса #ленин
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