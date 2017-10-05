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Синоптики рассказали, когда москвичи получат передышку от дождей
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    Синоптики рассказали, когда москвичи получат передышку от дождей

    13:26  5 Октября 2017
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    Синоптики рассказали, когда москвичи получат передышку от дождей

    Москва, 5 октября. Синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются дожди и прохладная погода. В воскресенье осадков не предвидится. 

    Представители Гидрометцентра России сообщили, что погоду в регионе начал определять циклон с центром над Балтийским морем. Именно он станет причиной дождя и ветра. В ближайшее время специалисты ожидают температуру воздуха, близкую к климатической норме.

    Синоптики рассказали, когда москвичи получат передышку от дождей

    Дожди в Москве и Московской области продолжатся до субботы, местами они будут сильными. Показания термометров существенно не изменятся. В воскресенье осадки не ожидаются, но в начале новой рабочей недели москвичам и гостям столицы рекомендовано снова носить с собой зонты. 

    Автор: Алексей Громов
    #погода #москва #дожди
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