Синоптики рассказали, когда москвичи получат передышку от дождей

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Москва, 5 октября. Синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются дожди и прохладная погода. В воскресенье осадков не предвидится.

Представители Гидрометцентра России сообщили, что погоду в регионе начал определять циклон с центром над Балтийским морем. Именно он станет причиной дождя и ветра. В ближайшее время специалисты ожидают температуру воздуха, близкую к климатической норме.

Дожди в Москве и Московской области продолжатся до субботы, местами они будут сильными. Показания термометров существенно не изменятся. В воскресенье осадки не ожидаются, но в начале новой рабочей недели москвичам и гостям столицы рекомендовано снова носить с собой зонты.