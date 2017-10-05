Минобороны России опубликовало видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в Сирии

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Москва, 5 октября. Военное ведомство опубликовало кадры авиаудара ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры», снятые средствами объективного контроля.

На своей странице в социальной сети министерство обороны опубликовало уже два видеоролика с кадрами уничтожения ВКС РФ живой силы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Российские летчики получили точные и проверенные разведданные о месте и времени проведения очередного собрания лидеров бандформирования, после чего самолеты Су-34 и Су-35 нанесли точечные удары.

В результате спецоперации ВКС РФ уничтожено 49 боевиков, включая 7 лидеров так называемого «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры».

Военная авиация ликвидировала также один из крупнейших арсеналов группировки, скрытый глубоко под землей, ВКС РФ использовали боеприпас большой мощности, который смог пробить защиту склада. Пожар на объекте исламистов продолжался до полного уничтожения боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.