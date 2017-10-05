Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Школьница попала под колеса Audi на «зебре» в Светлогорске
Весь мир
Минобороны России опубликовало видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны России опубликовало видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в Сирии

    13:18  5 Октября 2017  /обновлено: 13:24  05 Октября 2017
    230

    Минобороны России опубликовало видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в Сирии

    Москва, 5 октября. Военное ведомство опубликовало кадры авиаудара ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры», снятые средствами объективного контроля.

    На своей странице в социальной сети министерство обороны опубликовало уже два видеоролика с кадрами уничтожения ВКС РФ живой силы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Российские летчики получили точные и проверенные разведданные о месте и времени проведения очередного собрания лидеров бандформирования, после чего самолеты Су-34 и Су-35 нанесли точечные удары.

    В результате спецоперации ВКС РФ уничтожено 49 боевиков, включая 7 лидеров так называемого «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры».

    Военная авиация ликвидировала также один из крупнейших арсеналов группировки, скрытый глубоко под землей, ВКС РФ использовали боеприпас большой мощности, который смог пробить защиту склада. Пожар на объекте исламистов продолжался до полного уничтожения боеприпасов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #су-35 #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84120

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107351

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29971

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44613

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26095
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        348
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        976
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        244