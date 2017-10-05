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Политика
МИД РФ возмущен депортацией журналиста НТВ: Подавление инакомыслия на Украине — норма
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    МИД РФ возмущен депортацией журналиста НТВ: Подавление инакомыслия на Украине — норма

    13:27  5 Октября 2017
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    МИД РФ возмущен депортацией журналиста НТВ: Подавление инакомыслия на Украине — норма

    Москва, 5 октября. Москва считает, что Киев проводит дискриминационную политику в отношении российских журналистов. Примером этому служит задержание и выдворение из страны корреспондента телеканала НТВ Вячеслава Немышева, заявили в министерстве иностранных дел России.

    «В очередной раз мировое сообщество стало свидетелем дискриминационной, по существу, репрессивной политики официального Киева в отношении российских СМИ», — отреагировали в МИД РФ на выдворение Немышева.

    Во внешнеполитическом ведомстве страны обратили внимание, что это далеко не первый случай такого отношения украинских спецслужб к российским работникам СМИ.

    МИД РФ возмущен депортацией журналиста НТВ: Подавление инакомыслия на Украине — норма

    «Постулируя движение к «европейским ценностям», на деле украинские власти выстраивают классическую тоталитарную конструкцию, где подавление инакомыслия – норма, — констатировали российские дипломаты. — Выполнение любого редакционного задания на Украине для российских работников СМИ стало приравниваться к командированию в зоны повышенной опасности, поскольку никаких гарантий их безопасности, комфортных и спокойных условий работы это государство предоставить не может».

    Москва призвала международные структуры обратить внимание на эти нарушения и дать им соответствующую оценку.

    Сотрудник телеканала НТВ Вячеслав Немышев, которого задержали в Киеве 4 октября, вернулся в Россию.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #мид рф #сми #нтв #журналист #дискриминация #немышев
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