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Весь мир
В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян
Весь мир
В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян
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    В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян

    13:05  5 Октября 2017  /обновлено: 13:05  05 Октября 2017
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    В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян

    Москва, 5 октября. Американская полиция задержала пьяного мужчину, утверждавшего, что он прибыл из будущего предупредить о нападении пришельцев.

    В американском городе Каспер полиция задержала в общественном месте пьяного мужчину, который потребовал дать ему поговорить с «президентом города», передает RT.

    Как сообщил задержанный, он прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей об инопланетном вторжении, которое намечено на 2018 год. Объясняя свое состояние, мужчина заявил, что алкоголь был нужен ему для перемещения в прошлое.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #инопланетяне #пьянство #пришельцы
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