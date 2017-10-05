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Политика
Путин отметил высокий авторитет Рахмона на международном уровне
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    Путин отметил высокий авторитет Рахмона на международном уровне

    13:18  5 Октября 2017
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    Путин отметил высокий авторитет Рахмона на международном уровне

    Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Эмомали Рахмона с 65-летием, отметив высокий авторитет коллеги из Таджикистана и его личный вклад в развитие двусторонних отношений. 

    Глава государства Владимир Путин тепло поздравил с юбилеем Эмомали Рахмона, пожелав таджикскому лидеру успехов на государственном уровне, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. По мнению российского президента, с именем Рахмона связана современная история его страны.

    «За годы президентства Вам удалось обеспечить мир и согласие в стране, снискать заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом», — подчеркнул Путин. 

    Он добавил, что под руководством Рахмона страна активно развивается на социально-экономическом уровне и принимает участие в решении региональных вопросов. Путин также отметил большой вклад таджикского лидера в укрепление отношений Москвы и Душанбе, а также в партнерство двух стран. Президент выразил готовность наращивать конструктивный диалог. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #рахмон
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