Путин отметил высокий авторитет Рахмона на международном уровне

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Москва, 5 октября. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Эмомали Рахмона с 65-летием, отметив высокий авторитет коллеги из Таджикистана и его личный вклад в развитие двусторонних отношений.

Глава государства Владимир Путин тепло поздравил с юбилеем Эмомали Рахмона, пожелав таджикскому лидеру успехов на государственном уровне, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. По мнению российского президента, с именем Рахмона связана современная история его страны.

«За годы президентства Вам удалось обеспечить мир и согласие в стране, снискать заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что под руководством Рахмона страна активно развивается на социально-экономическом уровне и принимает участие в решении региональных вопросов. Путин также отметил большой вклад таджикского лидера в укрепление отношений Москвы и Душанбе, а также в партнерство двух стран. Президент выразил готовность наращивать конструктивный диалог.