Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса отправили на доработку

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Киев, 5 октября. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны не стал рекомендовать украинскому парламенту принимать президентский законопроект, продлевающий на год особый статус территорий ДНР и ЛНР.

Поддержку инициативе Петра Порошенко оказали семь нардепов из 15 присутствовавших, уточняет «Интерфакс». Кроме того, комитет рекомендовал отправить законопроект на доработку.

Как сообщалось ранее, данный законопроект вызвал жаркие споры между сторонниками «Блока Петра Порошенко» и оппозиционными фракциями, а вице-спикер Рады Оксана Сыроид заявила, что проект закона о реинтеграции Донбасса «власть во главе с Порошенко собирается нам впарить».