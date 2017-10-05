С такими «друзьями» враги не нужны: украинцы отреагировали на покупку Польшей угля из ДНР

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Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский выступил с признанием факта закупки его страной угля на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает польское издание BiznesAlert. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам польского министра, партия в 11 тысяч тонн угля была поставлена в Польшу через некую фирму, название которой не приводится. При этом сам Тхужевский, пытаясь оправдаться, заявил, что покупка была совсем небольшой, а количества топлива хватило бы только на сутки одному энергоблоку.

«Мощнейшая международная поддержка»

Днепропетровский блогер Максим Бужанский на своей странице в Facebook, комментируя покупку Варшавой донбасского угля с территории ДНР и ЛНР, заявил, что «с такими «друзьями» врагов не надо». По его мнению, Польша никогда не была другом Украине.

«Мощнейшая международная поддержка, блестящая игра на международной арене. В дурака», — написал Максим Бужанский.

Украинские читатели блогера не остались в стороне от такого крайне занятного информационного повода и отметились в комментариях. Так, некий Александр Самусенко написал, что мысль о том, что блокада народных республик приблизит Донбасс к Украине — «самая большая глупость» украинцев. На что, кстати, пользователь под ником Alex Vin ответил, что «самая большая глупость началась четыре года назад», намекая на события, произошедшие на Майдане.

Некий Владимир Спиваковский в комментариях к записи Бужанского написал, что Украина получила «и позор, и нищету, и войну».

«Да, как-то неказисто выходит. Мы получили — и войну, и позор, и нищету. В одном флаконе. Прям как в анекдоте про умного украинца. Хотя еще не вечер», — пишет он.

Главный европейский «защитник»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш иронично назвала новость о том, что Польша покупает уголь у народных республик, — очередной «зрадой». По ее словам, Варшава в первую очередь руководствуется собственными интересами, не ставя ни во что украинскую власть. «И правильно делают», — добавила она.

Лукаш отметила, если бы действующая украинская власть была бы умнее, не было бы никакой блокады Донбасса, не покупали бы американский и африканский уголь втридорого.

Некий Василий Умник в комментариях под записью написал, что «так они (Польша, — Прим. ФАН) скоро будут продавать (донбасский уголь, — Прим. ФАН) нам, как американский, да еще и с наваром».

Заметим, что министр энергетики Украины Игорь Насалик, который находился в тот момент в польской столице, назвал заявление своего коллеги «неприятным». Он заметил, что официальному Киеву пришлось закупать топливо у Соединенных Штатов и африканских стран, тогда как Варшава выбрала для себя наиболее простой вариант. Насалик подчеркнул, что подобные действия финансово поддерживают бюджет ДНР и ЛНР, что идет вразрез с установкой украинского руководства.