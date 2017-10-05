«Ставка на войну»: Пушков объяснил «маневры» Порошенко вокруг статуса Донбасса

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Москва, 5 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесенный на рассмотрение украинской Рады закон о реинтеграции Донбасса, отметив, что президент Петр Порошенко делает «ставку на войну».

Накануне на Украине Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады закон о реинтеграции Донбасса, который был анонсирован летом текущего года. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал законопроект, ранее негативно встреченный республиками ДНР и ЛНР. По мнению российского сенатора, украинский президент пытается создать видимость переговоров, но делает «ставку на войну».

«Смысл маневров Порошенко вокруг «особого статуса» и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние», — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Известно, что законопроект предлагает закрепить статус России как «страны-агрессора», которая якобы оккупировала украинскую территорию. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Крым в марте того же года проголосовал за присоединение к России.

В апреле 2014 года украинские власти инициировали военную операцию на востоке страны. Урегулированием конфликта занимаются представители контактной группы на переговорах в Минске и лидеры нормандской четверки. Киев регулярно спекулирует на антироссийской риторике, пытаясь прикрыть провалы в собственной социальной и экономической политике.