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Политика
«Ставка на войну»: Пушков объяснил «маневры» Порошенко вокруг статуса Донбасса
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    «Ставка на войну»: Пушков объяснил «маневры» Порошенко вокруг статуса Донбасса

    12:56  5 Октября 2017
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    «Ставка на войну»: Пушков объяснил «маневры» Порошенко вокруг статуса Донбасса

    Москва, 5 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внесенный на рассмотрение украинской Рады закон о реинтеграции Донбасса, отметив, что президент Петр Порошенко делает «ставку на войну».

    Накануне на Украине Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады закон о реинтеграции Донбасса, который был анонсирован летом текущего года. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал законопроект, ранее негативно встреченный республиками ДНР и ЛНР. По мнению российского сенатора, украинский президент пытается создать видимость переговоров, но делает «ставку на войну». 

    «Смысл маневров Порошенко вокруг «особого статуса» и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние», — написал Пушков в микроблоге Twitter.

    Известно, что законопроект предлагает закрепить статус России как «страны-агрессора», которая якобы оккупировала украинскую территорию. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Крым в марте того же года проголосовал за присоединение к России.

    В апреле 2014 года украинские власти инициировали военную операцию на востоке страны. Урегулированием конфликта занимаются представители контактной группы на переговорах в Минске и лидеры нормандской четверки. Киев регулярно спекулирует на антироссийской риторике, пытаясь прикрыть провалы в собственной социальной и экономической политике.

    «Ставка на войну»: Пушков объяснил «маневры» Порошенко вокруг статуса Донбасса

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #донбасс #украина #порошенко #пушков
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