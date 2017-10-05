Сирия на 90 процентов освобождена от террористов усилиями ВКС РФ и САА

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Москва, 5 октября. Территория Сирийской арабской республики уже на 90 процентов освобождена от группировок боевиков благодаря совместным операциям ВКС РФ и САА.

Руководитель антитеррористического центра стран СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что на данный момент террористы контролируют не более десяти процентов Сирии, пишут «РИА Новости».

«Это является очень важным и позитивным результатом», - подчеркнул Андрей Новиков.

Ранее в военном ведомстве России сообщили, что в результате ракетно-бомбового удара ВКС РФ в Сирии серьезные осколочные ранения получил главарь террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни. Исламист лишился руки и впал в кому. Отмечается, что за минувшие сутки российские военные летчики уничтожили 49 боевиков, среди которых оказались семь полевых командиров бандформирований «восточного сектора» данной группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.