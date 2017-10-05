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Сирия на 90 процентов освобождена от террористов усилиями ВКС РФ и САА
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    Сирия на 90 процентов освобождена от террористов усилиями ВКС РФ и САА

    12:52  5 Октября 2017
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    Сирия на 90 процентов освобождена от террористов усилиями ВКС РФ и САА

    Москва, 5 октября. Территория Сирийской арабской республики уже на 90 процентов освобождена от группировок боевиков благодаря совместным операциям ВКС РФ и САА.

    Руководитель антитеррористического центра стран СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что на данный момент террористы контролируют не более десяти процентов Сирии, пишут «РИА Новости».

    «Это является очень важным и позитивным результатом», - подчеркнул Андрей Новиков.

    Ранее в военном ведомстве России сообщили, что в результате ракетно-бомбового удара ВКС РФ в Сирии серьезные осколочные ранения получил главарь террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни. Исламист лишился руки и впал в кому. Отмечается, что за минувшие сутки российские военные летчики уничтожили 49 боевиков, среди которых оказались семь полевых командиров бандформирований «восточного сектора» данной группировки.

    Сирия на 90 процентов освобождена от террористов усилиями ВКС РФ и САА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #джебхат ан-нусра #андрей новиков
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