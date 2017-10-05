«Дорогой брат Рамзан»: Аксенов поздравил Кадырова с днем рождения

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Симферополь, 5 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил президента Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, назвав политика братом.

Обращение к Кадырову появилось в официальном микроблоге Аксенова в Twitter. В нем глава полуострова отметил, что гордится тем, что может называть себя соратником и другом чеченского президента.

«Дорогой брат Рамзат Ахматович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Горжусь тем, что могу назвать себя Вашим другом и соратником», — говорится в сообщении Аксенова.

Напомним, 5 октября Рамзану Кадырову исполняется 41 год. Кроме того, сегодня в Чечне празднуют и 199-летие города Грозный.