Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона

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Москва, 5 октября. Приложение для управления функциями автомобилей LADA появится в ближайшем будущем.

Как сообщают СМИ, приложение Lada Connect для смартфонов неожиданно появилось в Google Play. При этом владельцам iPhone оно пока не доступно (в App Store программа отсутствует). Однако, установив приложение, пользователи телефонов на Android все же не смогут его использовать: необходимо ввести последние цифры некоего комплекта (видимо, установленного в автомобиле) и его IMEI-номер. Из описания приложения в онлайн-магазине становится понятно, что в настоящий момент проходит тестирование «в закрытом бета-режиме».

Ожидается, что с помощью приложения можно будет дистанционно открывать и закрывать двери и багажник, запускать предпусковой подогреватель или использовать функцию автозапуска, отслеживать местоположение автомобиля, контролировать уровень бензина и заряда аккумулятора. Функция удаленной диагностики сообщит владельцу о неполадках в автомобиле.

В игровой форме разработчики, видимо, надеются снизить аварийность: приложение будет начислять баллы за манеру езды.

Когда и какие автомобили отечественного производителя оснастят системой Lada Connect не сообщается.