Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В США «путешественник во времени» сообщил о скором вторжении инопланетян
Технологии
Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона

    12:44  5 Октября 2017  /обновлено: 12:47  05 Октября 2017
    71

    Автомобилями Lada можно будет управлять со смартфона

    Москва, 5 октября. Приложение для управления функциями автомобилей LADA появится в ближайшем будущем.

    Как сообщают СМИ, приложение Lada Connect для смартфонов неожиданно появилось в Google Play. При этом владельцам iPhone оно пока не доступно (в App Store программа отсутствует). Однако, установив приложение, пользователи телефонов на Android все же не смогут его использовать: необходимо ввести последние цифры некоего комплекта (видимо, установленного в автомобиле) и его IMEI-номер. Из описания приложения в онлайн-магазине становится понятно, что в настоящий момент проходит тестирование «в закрытом бета-режиме».

    Ожидается, что с помощью приложения можно будет дистанционно открывать и закрывать двери и багажник, запускать предпусковой подогреватель или использовать функцию автозапуска, отслеживать местоположение автомобиля, контролировать уровень бензина и заряда аккумулятора. Функция удаленной диагностики сообщит владельцу о неполадках в автомобиле.

    В игровой форме разработчики, видимо, надеются снизить аварийность: приложение будет начислять баллы за манеру езды.

    Когда и какие автомобили отечественного производителя оснастят системой Lada Connect не сообщается.

    Автор: Юлия Кошкина
    #lada #смартфон #инновации
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84011

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107331

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29959

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44587

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26068
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        ВКС РФ уничтожили 7 лидеров «восточного сектора» «Джебхат ан-Нусры»

        8:56   5 Октября 2017
        877
        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        Экс-глава Приморья заявил, что ему предложили интересную работу в Москве

        5:00   5 Октября 2017
        238
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        155
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        11768