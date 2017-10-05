Первый в этом сезоне случай свиного гриппа зафиксирован в России

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Москва, 5 октября. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в России первый с начала эпидемиологического сезона 2017-2018 гг. случай заболевания свиным гриппом H1N1. Вирусом заболела семья из четырех человек.

Глава ведомства Анна Попова рассказала журналистам, что медики ожидают в этом году возвращения пандемического гриппа H1N1. Сейчас им в России болеют четыре человека. Все заболевшие уже идут на поправку. Напомним, что симптомы гриппа, вызванного пандемическим штаммом H1N1, в большинстве случаев, похожи на симптомы обычного сезонного гриппа.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Российской Федерации надеется избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах.