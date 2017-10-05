Автобус Нацгвардии Украины попал в смертельное ДТП под Киевом

В Избранное

Киев, 5 октября. Служебный автобус Национальной гвардии Украины столкнулся с рейсовым автобусом в Киевской области.

Авария произошла сегодня ранним утром на трассе Дымер — Киев. Как сообщают украинские СМИ, двигавшийся в колонне автобус Нацгвардии столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в сторону Киева. В результате ДТП один военнослужащий Нацгвардии скончался от полученных травм, еще семеро военных получили травмы.

Причины происшествия предстоит установить специалистам. По одной из версий произошедшего, водитель транспортного средства с военными не пропустил маршрутку.

Напомним, серьезное ДТП произошло не так давно во Львовской области Украины. Тогда после столкновения фур погиб водитель одного из большегрузов.