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Автобус Нацгвардии Украины попал в смертельное ДТП под Киевом
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    Автобус Нацгвардии Украины попал в смертельное ДТП под Киевом

    13:05  5 Октября 2017
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    На Украине автобус нацгвардии столкнулся с рейсовым

    Киев, 5 октября. Служебный автобус Национальной гвардии Украины столкнулся с рейсовым автобусом в Киевской области.

    Авария произошла сегодня ранним утром на трассе Дымер — Киев. Как сообщают украинские СМИ, двигавшийся в колонне автобус Нацгвардии столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в сторону Киева. В результате ДТП один военнослужащий Нацгвардии скончался от полученных травм, еще семеро военных получили травмы.

    Причины происшествия предстоит установить специалистам. По одной из версий произошедшего, водитель транспортного средства с военными не пропустил маршрутку.

    Напомним, серьезное ДТП произошло не так давно во Львовской области Украины. Тогда после столкновения фур погиб водитель одного из большегрузов. 

     

    Автор: Алексей Громов
    #киев #дтп #авария
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